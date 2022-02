Đâm nhau vì bị chửi trên Facebook

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phan Hoàng Linh (31 tuổi) và Nguyễn Hồng Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10/12/2021, trong lúc nhậu với Trần Hoàng Dân, Linh nhớ lại việc Tuấn đăng bài chửi mình trên Facebook nên hẹn Tuấn gặp để nói chuyện. Còn Dân gọi thiện thoại hẹn Trần Trọng Hữu đến để giải hòa.