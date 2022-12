"Dám nghĩ lại": Kỹ năng sống còn trong thời đại biến động hiện nay

Với một thông điệp cấp thiết cùng lối trình bày cuốn hút khó chối từ, "Dám nghĩ lại" được The Washington Post bình chọn là cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2021. Sách cũng giữ vị trí top đầu trong nhóm sách Tâm lý học Nhận thức và lọt vào nhiều danh sách bình chọn uy tín, như The New York Times, Wall Street Journal, và Bloomberg. Cuốn sách này cũng nhận được hơn 12 nghìn lượt bình luận cùng mức đánh giá trung bình 4,6/5 sao trên Amazon.

"Adam Grant tin rằng cởi mở trong tư duy là một kỹ năng có thể học đươc. Và không ai có thể dạy bạn kỹ năng vô giá này tốt bằng Adam Grant", đó là lời khen ngợi mà Daniel Kahneman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế, dành cho tác phẩm.

Về tác giả

Adam Grant (SN 1981) là cây viết tâm lý học được yêu mến bậc nhất hiện nay, anh hiện chủ trì podcast WorkLife của TED và đóng góp cho chuyên mục "Công việc và Tâm lý" của The New York Times.

Adam đồng thời là một nhà tâm lý học, một giáo sư nghiên cứu và giảng dạy tại đại học Wharton; trước đó anh tốt nghiệp đại học Harvard và hoàn thành chương trình tiến sĩ tại đại học Michigan. Anh nằm trong danh sách 10 nhà tư tưởng về quản lý có tầm ảnh hưởng nhất và 40 giáo sư kinh doanh tài giỏi nhất thế giới dưới 40 tuổi.

"Cho và nhận" ("Give and Take"), cuốn sách đầu tay của Adam Grant là tác phẩm bán chạy nhất theo New York Times, đã được dịch sang 30 ngôn ngữ, nằm trong danh sách những cuốn sách hay nhất năm 2013 của Amazon, Financial Times và Wall Streer Journal. Quyển sách thứ hai của Adam Grant, "Tư duy ngược dịch chuyển thế giới" ("Originals") cũng đã liên tục đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times.

