Đàm Hằng: Vai dài mà vô duyên khác gì đấm vào mắt người xem

Lý do chính là tôi tập trung vào chuyện con cái, kinh doanh. Nhớ màn ảnh chứ, nhất là thấy bạn bè và các em của mình đóng phim. Cũng có lúc tôi nghĩ hay là mình hết duyên với phim ảnh. Nhưng qua bộ phim này tôi nhận ra mình vẫn còn duyên với màn ảnh.

Tôi là người cầu toàn nên trở lại màn ảnh lần này cũng lo lắm. Những tập đầu khi quay xong tôi luôn xem lại và không ưng nên xin phim quay lại dù đạo diễn nói là ok rồi. Khi đón nhận được tình cảm của khán giả tôi bất ngờ và thực sự cảm động. Có lúc tôi nghĩ biết thế này quay lại với phim sớm. Nhưng mọi thứ đôi khi đều là cái duyên, phải đúng thời điểm.

Khó ở chỗ là vai Hoa vẫn là mô típ cũ, dạng vai hiền lành tôi đã quen thuộc nhưng phải đóng sao cho khác đi. Vào vai Hoa này tôi lo lắng, hồi hộp chứ không áp lực. Có lần quay không như mong muốn vì tôi bị mệt nên rất buồn, tôi ra một chỗ khóc một mình. Thực sự là trước đây mình trẻ trung xinh đẹp, dáng người thanh thoát nhưng khi có con dáng vóc thay đổi và có quá trình tăng cân khá mạnh nên tôi khá lo về ngoại hình khi trở lại còn diễn xuất thì không, bởi tôi vẫn diễn kịch đều ở nhà hát.

- Nhiều diễn viên hiện nay chỉ cần vài tháng không có phim đóng là đã sốt ruột vì sợ khán giả quên mình, sợ mình lạc hậu so với guồng quay làm phim và bị lớp diễn viên trẻ 'qua mặt', còn chị có khi nào có suy nghĩ ấy?

Không, vì tôi là người sống không bon chen. Mỗi người có một cái duyên ở mỗi thời điểm khác nhau nên không thể so sánh với nhau được mà chỉ có thể so sánh với chính bản thân mình trước đây. Tôi chỉ lo lắng vì mình không còn phong độ như xưa. Tôi không so bì với người khác, đặc biệt là các bạn trẻ bởi họ có cái hay của họ, mỗi người có cái duyên riêng.

- Khán giả theo dõi phim ảnh và Đàm Hằng nhận ra không chỉ vai Hoa mà hình ảnh của chị xuất hiện trên trang cá nhân cũng ngày càng trẻ ra, đẹp hơn, vì đâu có sự "lão hoá ngược" này? Phải chăng chị đang có hạnh phúc mới hay đơn giản là đã tìm thấy hai chữ bình yên trong cuộc sống?

Đúng vậy, như chị nói cái gì nó cũng phải từ bên trong. Tôi chỉ nghĩ rằng ngày xưa mình đẹp theo kiểu trẻ trung còn giờ đã có tuổi nên sẽ đẹp kiểu đằm thắm hơn. Giờ tôi lại còn làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ nữa nên đương nhiên mình phải chăm sóc cho bản thân. Khi mình có cơ thể khoẻ từ bên trong sẽ toát ra ngoài. Thêm nữa mọi việc lúc này với tôi, từ chuyện kinh doanh lẫn đóng phim đều suôn sẻ.

Tôi không hối tiếc về những gì đã qua

- Mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau ở từng thời điểm, nhìn lại quãng thời gian chị chọn dừng sự nghiệp để lo cho gia đình và rồi rơi vào trầm cảm, khủng hoảng có khi nào chị thấy hối tiếc và muốn làm lại?

Không! Tôi là người suy nghĩ và hành động tích cực. Tôi không hối tiếc về những gì đã qua, kể cả chuyện hôn nhân của mình bởi cũng đã có quãng thời gian tôi hạnh phúc. Mỗi thời điểm trong cuộc sống đều có cái hay và dở nhưng tôi chỉ luôn nghĩ về những điều tích cực, chỉ nhớ về những gì tốt đẹp thôi. Nhiều người cũng bảo tôi sao trẻ thế, tôi bảo có thể do tôi vô lo vô nghĩ, "không ủ mưu" bao giờ nên sống vô tư.