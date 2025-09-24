Đạm Hà Bắc có tín hiệu vui nhưng vẫn chìm trong khoản lỗ hơn 2.000 tỷ đồng

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 57,6 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 99,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhờ sản xuất ổn định và giá bán Urê tăng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2.345 tỷ đồng, tăng từ 1.967 tỷ đồng cùng kỳ, nhờ thị trường Urê thuận lợi và giá bán tăng. Bên cạnh phục vụ thị trường trong nước, Đạm Hà Bắc tiếp tục xuất khẩu mạnh sang Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành 51% mục tiêu doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

Kết quả kinh doanh tích cực của DHB thuận chiều với những diễn biến lạc quan của ngành phân bón Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu phân bón của Việt Nam tăng gần 24% so với cùng kỳ lên hơn 1,1 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 24% lên gần 450 triệu USD. Giá trung bình chỉ tăng nhẹ, nhưng ở một số thị trường cụ thể giá tăng mạnh 10-50%.

Trong 6 tháng đầu năm, các nhà sản xuất Việt Nam tận dụng dư cung Urê để đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng, Trung Quốc siết chặt xuất khẩu và sản xuất tại Trung Đông bị gián đoạn.