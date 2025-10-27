Đâm dao ở Hàn Quốc làm 2 người chết và nguy kịch, nghi vì 1 tờ vé số

Cảnh sát Hàn Quốc sáng 27-10 cho biết vợ chồng chủ một quán ăn ở phía bắc thủ đô Seoul đã bị một vị khách tấn công bằng dao dẫn tới thương vong nghiêm trọng sau vụ tranh cãi nghi liên quan một tờ vé số, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 26-10 (giờ địa phương) tại một cửa hàng ở quận Gangbuk. Chủ quán – người đàn ông đã ngoài 60 tuổi, đã tử vong, trong khi vợ ông bị thương nghiêm trọng, đã được phẫu thuật nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tấn công – một người đàn ông cũng đã ngoài 60 tuổi. Người này ban đầu bị cáo buộc tội mưu sát nhưng sau khi nam chủ quán được xác nhận tử vong, cơ quan điều tra đã đổi sang cáo buộc tội giết người.