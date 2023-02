Đậm đà gỏi mít non xứ Quảng

Trên đường đi đến chợ quê, tại các điểm "đón đàng", người bán chất hàng gánh mít non bên lề đường. Khách mua mít non ở chợ cũng nhiều, chủ yếu là các bạn hàng ở thành phố Đà Nẵng, Cẩm Lệ… mua về bỏ lại cho các tiệm ăn ở nội thành. Nhiều nơi trong chợ còn bán cả mít non luộc sẵn, giúp cho những ai muốn làm món gỏi mít non tiết kiệm được khối thời gian.

Tôi có quen biết một người chị trú ở thôn Hưởng Phước, là "chuyên gia" chế biến gỏi mít non. Món gỏi mít chị làm ngon đến mức nổi tiếng cả vùng nên mọi người đã phong cho chị chức danh nghe rất dân dã và dễ thương - "Chị Hai Mít Trộn".

Chị Hai cho hay, ở quê, khách đến chơi nhà không cần phải "cao lương mỹ vị", cứ ra vườn chọn trái mít non vừa tầm, thân mình đều đặn, không sâu bệnh, như vậy sẽ ít xơ, ăn ngọt và bùi.

Khách đến chơi nhà không cần "cao lương mỹ vị" tiếp đón mà chỉ cần một đĩa gỏi mít non là đủ ấm chân tình.