Đám cưới tổ chức trong chuồng lợn làm xôn xao cõi mạng

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không ít đến đời sống, kinh tế của người dân. Nhiều đôi uyên ương cũng vì thế mà không tổ chức được đám cưới. Trong cái khó ló cái khôn, mới đây một gia đình gây chú ý khi có cách tổ chức đám cưới siêu độc lạ mà vẫn đảm bảo phòng dịch.

Theo đó, clip ghi lại một đám cưới diễn ra tại thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào hôm 27/11. Cụ thể, họ đã sử dụng chuồng lợn làm địa điểm tổ chức đám cưới cho con.