Đám cưới tan nát trong phút chốc vì khoản thách cưới 50 triệu đồng

Làng tôi có tục thách cưới. Nhà nào gả con gái cũng yêu cầu nhà trai phải mang đến 1 lễ đen và 2 lễ mặn. Lễ đen là một khoản tiền cố định, 2 lễ mặn ngày xưa là xôi, gà, lợn nhưng nhiều năm gần đây đã được quy ra tiền để gửi đến nhà nội, nhà ngoại... của đàng gái.

Khoản tiền thách cưới kia tăng mạnh theo từng năm. Tôi nhớ, chị gái tôi cưới năm 2008, tiền thách cưới mới chỉ là 4 triệu đồng. Vậy mà đến hiện tại, khoản tiền đó đã lên đến 50 triệu đồng, chưa bao gồm tiền cho 2 lễ mặn.

Khoản tiền này là dân làng kháo nhau. Nhà nào có con trai sắp cưới vợ sẽ đi hỏi những gia đình có hỷ trước đó để liệu đường thu xếp. Dĩ nhiên, trong ngày gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi, đôi bên sẽ thống nhất lại việc này.

Khúc mắc về tiền thách cưới khiến đám cưới của tôi tan nát

Tôi rất thắc mắc về chuyện thách cưới. Tôi từng hỏi bố: “Sao làng mình thách cưới cao thế bố? Đã có nhà nào vì chuyện này mà việc cưới xin đổ bể chưa?”. Bố tôi bảo: “Lấy đâu ra chuyện đó. Vài chục triệu đi hỏi cưới cho con còn không lo được thì làm được việc gì?”.

Tôi vẫn thắc mắc: “Con trai, con gái trong làng cưới nhau thì không sao vì đã hiểu rõ tục lệ của làng. Chứ con trai nơi khác đến đây lấy vợ nghe đến tiền thách cưới chắc bất ngờ bố nhỉ?”.