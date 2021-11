Đám cưới mùa dịch: Hoãn… đến 3 lần, cả làng hò nhau thanh lý cỗ "ế"

Chuyện Trang nên ăn gì, cháu tắm nên dùng xà phòng hay lá tắm, cháu ngủ, ăn ra sao… hai bà thường khó tìm ra tiếng nói chung.

Về phần Trang, vì luôn nghĩ mẹ chồng không thích mình từ trước nên cô luôn cảm thấy có khoảng cách giữa cả hai. Những ngày mẹ đẻ về quê, Trang từ chối những món ăn do mẹ chồng làm với lý do "không hợp khẩu vị". Điều hòa nhiệt độ mẹ chồng mua cho cô không dùng vì lý do cứ bật điều hòa nên là thấy như mình say xe.

Sự khác biệt về thói quen vùng miền cùng bản tính ít nói của Trang đã khiến mẹ chồng nhiều lúc phật ý. Thêm vào đó là mâu thuẫn âm ỉ giữa đôi bên thông gia khiến bà nhiều lần tức giận lên nói "không cưới xin gì hết nữa".

Đứng ở giữa cuộc chiến, Tuấn Thành nhiều phen muốn nổ tung đầu. Có lần hai vợ chồng cãi nhau tới mức suýt viết đơn ly hôn dù chưa làm đám cưới (trước đó cả hai đã đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con).

"Có lúc em cứ ngỡ mọi chuyện sẽ… "toang". Rất may sau này em dần vượt qua những khủng hoảng sau sinh và hiểu được nỗi lòng của mẹ chồng. Bà nội - bà ngoại cũng ít va chạm nên tình hình không còn "căng" như trước nữa. Chúng em dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này".

Lẽ thường các cặp đôi yêu nhau sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trước mỗi cuộc hôn nhân bằng một đám cưới. Từ đó họ càng trân trọng thêm tình cảm của nhau và đưa ra những quyết định quan trọng như việc có con, phát triển tương lai…

Song dịch bệnh đã khiến các cặp đôi gặp không ít chuyện khó lường. Với những người có sự chuẩn bị và tìm hiểu lâu dài, họ dễ dàng thích ứng như Thu Hằng - Khánh Quân nhưng cũng có người ở thế bị động gặp phải đủ chuyện dở khóc dở cười, suýt sứt mẻ tình cảm như cô dâu người Quảng Bình kể trên.

Cũng có người lại lao đao vì công tác hậu cần cưới hỏi, cỗ bàn, xe cộ đã chuẩn bị rồi nhưng phải "bẻ lái" gấp vì dịch bùng trở lại. Chỉ ở mỗi khía cạnh này thôi đã đủ thấy Covid-19 khiến cuộc sống bị đảo lộn, ảnh hưởng thế nào.

Hồng Hạnh