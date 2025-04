Đám cưới Hyomin (T-ara): Cô dâu xinh ngây ngất bên chú rể điển trai như tài tử, Lee Dong Wook - SNSD và cả dàn sao đình đám góp mặt

Im Si Wan hát mừng hạnh phúc của người bạn thân. Đã lâu lắm rồi nam idol kiêm diễn viên này mới lại cầm mic

"Nữ hoàng nhạc phim" Gummy đem đến ca khúc ngọt ngào If I Ain't Got You

Không gian lễ đường ngập hoa tươi qua ống kính của Qri (T-ara)

Thực đơn bàn tiệc của đám cưới. Hôn lễ Hyomin được tổ chức ở The Shilla - 1 trong những khách sạn cao cấp nhất Hàn Quốc

Nguồn: Instagram, X