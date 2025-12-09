Đám cưới Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi: Cô dâu xinh hơn hoa hậu

Sau 2 năm chung sống và có con, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 tại TPHCM.

4 ngày trước, thông tin ca sĩ Hồ Quang Hiếu chuẩn bị tổ chức đám cưới với bà xã Tuệ Như khiến cư dân mạng bất ngờ. Cả hai đã có hai năm chung sống với nhau và 1 con trai chung. Thiệp cưới đã được cặp đôi gửi tới bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Chiều 12/9, Hồ Quang Hiếu đăng tải bộ ảnh cưới trước thềm hôn lễ. Nam ca sĩ diện vest trong khi vợ anh - người mẫu Tuệ Như - mặc đầm cúp ngực. "Ngày đó cũng đã tới, khi cuối cùng em khoác lên mình tà áo cưới và nắm tay anh, đi đến cuối con đường nhiều gian nan", Hồ Quang Hiếu viết. Trong bộ ảnh cưới, chú rể Hồ Quang Hiếu diện bộ vest lịch lãm, Tuệ Như mặc chiếc váy cưới trắng trễ vai quyến rũ. Chỉ sau ít phút đăng tải, nam ca sĩ và bà xã nhận về cơn mưa lời khen ngợi từ netizen vì visual "đỉnh nóc kịch trần", xinh hơn hoa hậu. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Quang Hiếu chia sẻ anh tổ chức đám cưới với quy mô nhỏ, chỉ mời số lượng khách hạn chế để giữ sự riêng tư và không khí ấm cúng. Tuệ Như cho biết hai người thống nhất không tổ chức xa hoa mà muốn buổi lễ chỉ như tiệc kỷ niệm. Với cô, sự có mặt của bé Quang Vinh (con trai Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như) trong ngày vui là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình. Năm 2023, ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến dư luận chú ý khi công khai chuyện tình cảm với bạn gái Tuệ Như. Cô sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m80 và làm người mẫu tự do. Trước khi tìm thấy bến đỗ bình yên bên Tuệ Như, nam ca sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hot girl Ivy Lê. Nói về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ, Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ: "Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Vợ là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, tôi lại thích ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa sở thích của cả 2. Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản như trứng chiên, nấu canh".