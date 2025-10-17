Đám cưới Đỗ Thị Hà tổ chức bên bờ sông Nhật Lệ, rạp cưới mái vòm

Ông Nguyễn Viết Hải nói gia đình hạnh phúc khi con trai và Hoa hậu Việt Nam 2020 sau thời gian dài tìm hiểu đã quyết định gắn bó trọn đời. Ông gửi tri ân đến gia đình nhà gái vì đã sinh thành và nuôi dưỡng Đỗ Thị Hà, đồng thời hứa “chỉ bảo, dạy dỗ để con dâu ngày càng hoàn thiện, hiếu thảo và xứng đáng”.

Sau lễ nạp tài, phần phát biểu của hai ông thông gia gồm ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đại diện nhà trai và ông Đỗ Văn Tào - bố của Đỗ Thị Hà viral mạnh trên mạng xã hội.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương trong lễ nạp tài sáng 16/10.

Đáp lại, ông Đỗ Văn Tào xúc động chia sẻ: “Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, mong nhà trai yêu thương, chỉ bảo để con trưởng thành và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Chia sẻ của hai người cha trong ngày trọng đại của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được nhiều người nhận xét chân thành, tôn trọng nhau. Cô dâu không kìm được nước mắt trước tình cảm của hai bên gia đình.

Sau lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà đăng loạt ảnh trong ngày trọng đại. Đây cũng là lần đầu Hoa hậu Việt Nam đăng ảnh rõ mặt doanh nhân Viết Vương lên mạng xã hội.

"Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu hành trình mới. Nay anh được đăng ảnh rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa", Đỗ Thị Hà viết.