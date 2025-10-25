Đám cưới Á hậu Quỳnh Châu và chồng chủ tịch, CEO khách sạn

Trạch Dương| 25/10/2025 16:04

Ngày 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu làm lễ hôn phối với doanh nhân Phát Nguyễn tại Nhà thờ Tân Định, TPHCM. Cả hai xúc động khi nói lời thề nguyện, hứa "chung thủy suốt đời".

z7153788302031-cb786f3f621c8959ac318409572ae99a.jpg
Lễ cưới của Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn diễn ra ngày 25/10 tại Nhà thờ Tân Định, phường Xuân Hòa, TPHCM. Hôn lễ diễn ra riêng tư, chủ yếu là đại diện hai bên gia đình. Lễ hôn phối được cử hành theo nghi thức Công giáo truyền thống.
z7153788170546-6361fdb77ed1a0703494427139335cc5-7487.jpg
Quỳnh Châu diện váy trắng cổ thuyền, in hoa đơn giản. Cô sử dụng mấn đội đầu cùng tone, trang điểm nhẹ nhàng trong lễ thề nguyện. Doanh nhân Phát Nguyễn mặc ton-sur-ton với cô dâu, chọn nơ đen làm điểm nhấn cho bộ vest trắng.
z7153788124668-f3ab1b8a802d8fd9710a591e5898955f.jpg
Trong sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình, cả hai thực hiện nghi thức truyền thống. Quỳnh Châu xúc động khi thề nguyện: "Em nhận anh làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh".
z7153787729933-34f8743c54c610eab24317494a2990d6.jpg
Khoảnh khắc Quỳnh Châu và và Phát Nguyễn thực hiện nghi thức trao nhẫn.
z7153787818781-c404df0d72c7066f4b05435c59262ca2.jpg
Cận nhan sắc Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong ngày cưới chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO khách sạn.
l1002096-1.jpg
Toàn cảnh lễ cưới của Á hậu Quỳnh Châu sáng 25/10 tại Nhà thờ Tân Định, TPHCM.
z7153787642954-175723c4402ecf8445a1a0eb50b3ad8c.jpg
z7153788039315-c7d1047c450c1ed275ed6b2df887cd46.jpg
Sau lễ tại nhà thờ, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn tiếp tục chuẩn bị nghi thức gia tiên tại TPHCM và Đồng Nai. Tiệc cưới được tổ chức tối 26/10 tại TPHCM, dự kiến có khoảng 800 khách mời.
z7153788039356-d5d613daf04ea56c401958a19d13e33a-5677.jpg
Quỳnh Châu và Phát Nguyễn hẹn hò từ năm 2020, giữ kín nhiều năm. Đến khi công khai yêu nhau năm 2022, cả hai cũng hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Sau khi nhận lời cầu hôn Phát Nguyễn, Quỳnh Châu cho biết hai người có điểm chung không thích ồn ào. “Anh là người bản lĩnh, giỏi giang và luôn ủng hộ tôi phát triển sự nghiệp”, Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ về chồng doanh nhân..
z7153787993680-e8526cb5f4f63cc4007cd5b518fbf404-4683.jpg
Chồng của Quỳnh Châu - doanh nhân Phát Nguyễn - sinh năm 1980, kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt. Quỳnh Châu nói Phát Nguyễn chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, trước đó là kế hoạch cầu hôn bí mật, gấp rút khiến cô bất ngờ và cảm động.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/dam-cuoi-a-hau-quynh-chau-va-chong-chu-tich-ceo-khach-san-post1790305.tpo
