Đám cưới Á hậu Quỳnh Châu và chồng chủ tịch, CEO khách sạn

Ngày 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu làm lễ hôn phối với doanh nhân Phát Nguyễn tại Nhà thờ Tân Định, TPHCM. Cả hai xúc động khi nói lời thề nguyện, hứa "chung thủy suốt đời".
Sau lễ tại nhà thờ, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn tiếp tục chuẩn bị nghi thức gia tiên tại TPHCM và Đồng Nai. Tiệc cưới được tổ chức tối 26/10 tại TPHCM, dự kiến có khoảng 800 khách mời.
Theo tienphong.vn
