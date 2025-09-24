Đảm bảo quyền lợi của con - tiêu chí cao nhất trong mọi cuộc ly hôn

Câu chuyện ly hôn của diễn viên Lan Phương và chồng cũ không chỉ là cuộc chia tay, chấm dứt mối tình “khiến cô cảm thấy nặng nề” mà đây còn là sự thỏa thuận đầy cam go để giành quyền được chăm sóc 2 con gái nhỏ.

Giờ đây, khi đã có phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã khiến tòa án tin tưởng giao quyền nuôi con cho nữ diễn viên Lan Phương.

Vết nứt khó lành

Sau 7 năm chung sống và có hai con gái, cuộc hôn nhân của Lan Phương và chồng Tây - David cuối cùng đã đi đến hồi kết. Nữ diễn viên chia sẻ rằng suốt quãng thời gian đó, cô phải đối diện với những áp lực tinh thần nặng nề.

Cô cho biết, mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm khi cô mang thai và sinh con thứ hai, khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm và cô đơn. Sau nhiều nỗ lực hàn gắn không thành, Lan Phương quyết định đơn phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5/2025.

Tại tòa, cuộc tranh chấp lớn nhất không phải là tài sản mà là quyền nuôi dưỡng 2 con. Cả 2 đều đưa ra bằng chứng về khả năng tài chính của mình.

David công bố thu nhập hàng tháng 160 triệu đồng, trong khi Lan Phương cũng chứng minh được mình có thu nhập ổn định từ bất động sản, công ty và các hoạt động nghệ thuật, ước tính lên đến 7 tỉ đồng/năm. Nữ diễn viên cũng nêu chi tiết về chi phí nuôi con lên tới 1 tỉ đồng mỗi năm, cho thấy việc chăm sóc các con đòi hỏi một nguồn lực tài chính lớn.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tòa án đã chính thức công nhận việc Lan Phương được quyền trực tiếp nuôi dưỡng 2 con. Bản án cũng nêu rõ David có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng hàng tháng và “không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con”.

Luật sư Trịnh Văn Tuyến - Ảnh: N.A

“Quyền lợi về mọi mặt của con”

Liên quan đến vấn đề xác định việc nuôi con chung, trao đổi với Báo Phụ Nữ TPHCM, luật sư Trịnh Văn Tuyến - Văn phòng Luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết tại khoản 2 và 3, Điều 81- Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nêu rõ quá trình giải quyết việc ly hôn, vợ và chồng trước hết cần và được tự thỏa thuận về người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con cái cũng như quyền, nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Nếu 2 bên không thỏa thuận được, tòa án sẽ căn cứ vào “quyền lợi về mọi mặt của con” để đưa ra phán quyết giao cho vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi. Tuy nhiên, khi quyết định giao cho vợ hoặc chồng nuôi con chung sau ly hôn, tòa án còn hỏi han, xem xét về nguyện vọng của con, nếu con từ 7 tuổi trở lên.

Riêng với trường hợp con dưới 36 tháng tuổi, tòa án sẽ ưu tiên cho người mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc. Trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con…

Về việc diễn viên Lan Phương được tòa án quyết định giao cho là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 2 con, đồng thời công nhận thỏa thuận người chồng Tây có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con hằng tháng, luật sư Tuyến cho rằng tòa án chắc chắn đã xem xét kỹ lưỡng về “quyền lợi về mọi mặt” của 2 bé.

Vậy “quyền lợi về mọi mặt của con” phải được hiểu như thế nào? Theo phân tích của luật sư Trịnh Văn Tuyến, căn cứ Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình thì Tòa án phải xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các tiêu chí để một đứa trẻ được khôn lớn và phát triển bình thường.

Các tiêu chí đó, bao gồm điều kiện, khả năng của cha, mẹ về kinh tế, thu nhập ổn định bảo đảm trong suốt quá trình nuôi con; điều kiện, khả năng trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, học hành, giáo dục con và điều kiện bảo đảm sự an toàn của con.

Tiếp đến là quyền, mong muốn của con được sống chung với người trực tiếp nuôi và được duy trì mối quan hệ với cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng. Ngoài ra, đó còn là sự gắn bó, thân thiết, gần gũi của con với cha hoặc mẹ nếu trực tiếp nuôi dưỡng; sự quan tâm của cha, mẹ đối với con; sự ổn định về môi trường sống, môi trường giáo dục của con…

Theo luật sư Trịnh Văn Tuyến, tòa án chắc chắn đã xem xét, đánh giá kỹ lưỡng đến môi trường sống, môi trường xã hội và môi trường học tập của các con nữ diễn viên nhằm tránh hoặc hạn chế đến mức thấp nhất sự thay đổi, xáo trộn đối với 2 bé.

“Khi quyết định việc vợ hay chồng là người trực tiếp nuôi con trong ly hôn, tòa án luôn phải đặt quyền lợi, lợi ích toàn diện của con lên trên hết, điều này nhằm hạn chế, giảm thiểu tối đa những thiệt thòi, tác động không tốt cho con trẻ”, luật sư Trịnh Văn Tuyến khẳng định.

Có thể thấy, câu chuyện của Lan Phương là một minh chứng cho thấy trong các vụ ly hôn, quyền lợi của con trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là một quyết định mang tính pháp lý, mà còn là yếu tố để những đứa trẻ có một cuộc sống ổn định và đầy đủ tình yêu thương, dù không còn sống chung với cả cha và mẹ.