Đảm bảo an toàn của người bệnh và người nhà trong khi xạ trị

Your browser does not support the audio element.

Điều quan trọng là cố gắng hạn chế tối đa việc để bức xạ tiếp xúc với những người xung quanh người bệnh. Trong hầu hết các trường hợp điều trị bức xạ toàn thân, các biện pháp phòng ngừa an toàn chỉ cần được thực hiện trong vài ngày đầu sau khi điều trị.

Dưới đây là những điều người bệnh có thể được yêu cầu thực hiện nếu đang điều trị bức xạ toàn thân: