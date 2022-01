Đám bạn lao vào đánh hội đồng nữ sinh lớp 7, phụ huynh phải lên mạng kêu cứu

1 giờ trước Xã hội

Không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn bộ khu vực Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C