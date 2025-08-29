Đắk Lắk chuyển lại tên cũ với 14 trường THPT ở phía Đông

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 14 trường THPT vừa có quyết định đổi tên tổ chức, hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư số 32, ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và các quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, có 14 trường THPT ở phía Đông (Phú Yên cũ) trùng tên với 14 THPT phía Tây tỉnh (Đắk Lắk cũ).

Lúc đó, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh này ra quyết định đặt tên các trường nêu trên có số 1 (các trường phía Tây) và số 2 (cho các trường phía Đông).

Tuy nhiên, với quyết định đổi lại tên này, 14 trường THPT ở phía Đông Đắk Lắk sẽ được chuyển lại tên cũ. Riêng những trường THPT ở phía Tây Đắk Lắk sẽ có thêm số 1 ở phía sau.