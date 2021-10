Đắk Lắk: Ca mắc COVID-19 cộng đồng nhiều, khẩn trương chống dịch

- Đối với người đã được vaccine COVID-19 phải có giấy xác nhận đã tiêm tối thiểu 01 mũi vaccine COVID-19 đủ 14 ngày.

- Đối với người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh thì phải có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID -19.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ căn tin phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong các bệnh viện) thì tạm dừng phục vụ tại chỗ. Chỉ được phép bán mang về và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình hoạt động.

