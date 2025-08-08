Daihatsu trình làng mẫu xe van 'Land Cruiser tí hon'

Kiểu dáng mượt mà, thiên về tính thực dụng của Gran Max nguyên bản được thay thế bằng thiết kế vuông vức, góc cạnh, đậm chất off-road. Điều này khiến nhiều người gọi đây là 'Land Cruiser tí hon'.

Gran Max Taft Guy được lấy cảm hứng từ mẫu Kei-car Daihatsu Taft tại thị trường Nhật Bản, mang phong cách khỏe khoắn tương tự nhưng hướng tới khách hàng Indonesia.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt bằng nhựa mới, đèn pha LED tròn cổ điển, nắp ca-pô rút ngắn, vòm bánh trước thiết kế lại và cản trước cứng cáp tích hợp tấm chắn gầm.

Ở phía sau, cản sau tùy chỉnh kết hợp cụm đèn hậu gợi nhớ Suzuki Jimny, trong khi đèn nguyên bản được thay thế bằng ốp đồng màu thân xe, tạo sự liền mạch về thẩm mỹ.