Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

04/11/2025 11:19

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định. 

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Trịnh Văn Quyết là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 8/2024), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. 

Ông Trịnh Văn Quyết đã trải qua nhiều vị trí công tác trong QĐND Việt Nam. Ngày 28/4/2021, ông Trịnh Văn Quyết được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ngày 1/6/2024, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 14/7/2025, ông Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

