Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80

Tham dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Công an; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...
|Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu tại buổi kiểm tra tổng hợp luyện.
|Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng hợp luyện.
|Quang cảnh tổng hợp luyện.
|Các chiến sỹ trong buổi hợp luyện
|Các chiến sỹ trong buổi hợp luyện
|Các lực lượng diễu binh, diễu hành.
Ở lần tổng hợp luyện lần này, với các khối đi bộ, động tác cá nhân, đội hình hàng ngang, hàng dọc đã đều, đẹp, thống nhất. Khối xe, pháo quân sự đã thành thục ghép đội hình, chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành.
Nội dung thuyết minh các khối diễu binh, diễu hành được bổ sung, chỉnh sửa, bảo đảm hào hùng, khẳng định truyền thống, nhiệm vụ của các đơn vị, lực lượng. Đọc thuyết minh cả nam và nữ đều to, rõ, hùng hồn hơn.
Phát biểu chỉ đạo, động viên các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng, biểu dương những thành tích của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80; đồng thời đánh giá cao về trang phục của các lực lượng đã đẹp hơn, mạnh mẽ hơn so với các lần thực hiện nhiệm vụ A70, A50.
|Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trao quà động viên các khối tham gia tổng hợp luyện.
|Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng động viên các lực lượng.
|Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chụp ảnh cùng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, mỗi hành động, mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm cao, vì lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt, có 15% cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, gần 54% đồng chí đã tốt nghiệp đại học, có những khối có 100% đồng chí xung phong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí tham gia A70, A50, A80, trong đó có nhiều cặp vợ chồng... thể hiện trách nhiệm cao của các đồng chí đối với Tổ quốc.
Qua kiểm tra, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, các khối đi, khối đứng, khối khí tài, xe pháo, khối quân nhạc đều mạnh mẽ, hùng tráng hơn so với các tổng hợp luyện lần trước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng... tham gia diễu binh trên biển.
Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm còn hơn 2 tuần, yêu cầu Ban chỉ đạo, Tiểu ban diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời đến từng người, từng bộ phận; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình luyện tập; chú trọng rèn luyện nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.
“Trước đây, phải trăm người hay nghìn người như một, giờ đây tất cả các khối phải như một, kể cả khối đi, khối đứng, khối khí tài, khối quân nhạc, tiêu binh”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để có những hình ảnh đẹp, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công nhiệm vụ A80, mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc, đất nước và cho chính mỗi đồng chí tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.