Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

02/11/2025 17:12

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Chuyến thăm của ông Pete Hegseth diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ (12/7/1995-12/7/2025) và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững (9/2023-9/2025).

Hôm qua, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ Chiến tranh Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ ký kết bản ghi nhớ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Bản ghi nhớ được xây dựng nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Pete Hegseth đang có chuyến thăm chính thức 4 quốc gia châu Á gồm Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam và Hàn Quốc.

W-HAI_5977.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth 
W-HAI_6111.jpg
W-HAI_6136.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
W-HAI_6036.jpg
W-HAI_6226.jpg
Đội danh dự diễu binh tại lễ đón
W-HAI_6411.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth
Hai Bộ trưởng giới thiệu thành viên hai đoàn tại lễ đón
W-HAI_6435.jpg
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng thành viên hai đoàn
W-HAI_6580.jpg
Hai Bộ trưởng tham quan trưng bày ảnh về hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ
W-HAI_6643.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ghi sổ vàng lưu niệm tại trụ sở Bộ Quốc phòng
W-HAI_6939.jpg
 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội đàm
W-HAI_6904.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại hội đàm
W-HAI_6866.jpg
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Mỹ hội đàm
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-chien-tranh-my-pete-hegseth-2458619.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-chien-tranh-my-pete-hegseth-2458619.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO