Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Chuyến thăm của ông Pete Hegseth diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ (12/7/1995-12/7/2025) và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững (9/2023-9/2025).

Hôm qua, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ Chiến tranh Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ ký kết bản ghi nhớ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Bản ghi nhớ được xây dựng nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện.