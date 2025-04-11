Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Lời nhắc nhớ gửi đến tương lai

Còn với Trần Hoàng Thịnh, sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, mất ba trong đại dịch COVID-19 đã để lại để lại khoảng trống lớn trong gia đình và khiến hai mẹ con Thịnh phải chật vật suốt một thời gian dài.

"Trong đại dịch, nhân dân chúng ta mất mát rất nhiều, rất đau thương. Làm được một đài tưởng niệm như vậy để hằng năm mọi người có thể nhớ lại những lúc khó khăn nhất, khi cả thành phố vẫn nắm chặt tay nhau để vượt qua thì đó là điều rất đáng quý" - ông Huệ nói.

Ông Huệ cho rằng, đài tưởng niệm không chỉ là nơi tri ân, mà còn là biểu tượng nhắc nhớ về quãng thời gian đau thương mà người dân TP.HCM đã cùng nhau vượt qua.

Bởi vậy, khi nghe tin TP.HCM dự kiến xây dựng Đài tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì COVID-19, ông Huệ xúc động: "Nếu mà thành phố xây được công trình đó thì quá tốt, quá vĩ đại luôn. Đây là một việc làm rất nhân văn".

Nhớ lại những ngày đầu con trai nhận nhiệm vụ, ông Huệ vẫn chưa nguôi nỗi đau khi kể rằng con ông mất chỉ sau ba ngày mắc bệnh, vào đúng ngày 30-7, ngay những ngày đầu bùng phát dịch. Những vết thương ấy, dù thời gian đã trôi, vẫn chưa kịp liền da.

Khi hay tin TP.HCM dự kiến xây dựng Đài tưởng niệm những nạn nhân mất vì COVID-19, Thịnh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Em nghĩ đó là cách để mọi người nhớ lại một ký ức mà thành phố mình đã cùng nhau trải qua. Đây giống như một lời cảm ơn, một sự quan tâm của thành phố dành cho gia đình em cũng như bao gia đình mất mát vì COVID-19".

Với Thịnh, công trình này không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã khuất, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, sự quan tâm mà thành phố dành cho người dân sau những mất mát. Nếu một ngày công trình ấy hoàn thành, Thịnh bảo, có lẽ em sẽ đến và nói rằng: "Ba ơi… lâu rồi mình chưa gặp nhau".

Biểu tượng ghi nhận chung sức, đồng lòng﻿

Với tác giả Nguyễn Thiện, người từng hiến kế nhiều vấn đề với Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên trong đại dịch, cho biết từ trước đến giờ mỗi lần nghe tin xây dựng tượng đài là bản thân ông không mong muốn. Tuy nhiên, lần này ông hoàn toàn đồng tình khi lãnh đạo TP.HCM có chủ trương xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất vàng Lý Thái Tổ, công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch.

"Về hình thức biểu đạt, tôi xin có 3 đề xuất sau: Một là cần có một bức tường ghi họ tên của những người mất vì đại dịch COVID-19 để họ mãi mãi không bị lãng quên và thân nhân ấm lòng. Cần bao gồm cả đồng bào ở các tỉnh tử vong vì đại dịch chứ không chỉ công dân TPHCM, phải có cách để không sót một ai, không nạn nhân nào bị lãng quên. Trong trường hợp bất khả kháng, không thể thu thập được danh sách đầy đủ thì có thể nêu tổng số và con số đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trên bức tường giữa các phù điêu phù hợp.

Hai là cần một tượng anh hùng vô danh để nhớ về những hy sinh thầm lặng, lớn lao của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, những nghĩa cử cao đẹp đầy ắp tình người của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và các tỉnh đối với thành phố trong hoạn nạn. Họ chính là những anh hùng vô danh trong đại dịch.

Ba là cần có một ngọn lửa vĩnh cữu biểu tượng cho sự tưởng nhớ và hy vọng, mãi mãi, không bao giờ kết thúc" - tác giả Nguyễn Thiện chia sẻ.