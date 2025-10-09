Đại tướng Nguyễn Tân Cương: ASEAN vượt thách thức chung khi cùng hợp tác trên nền tảng lòng tin chiến lược

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia, vui mừng chào đón Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN tham dự ACDFM-22, đồng thời khẳng định hợp tác giữa quân đội các quốc gia thành viên ASEAN đóng vai trò rất quan trọng, là điều kiện để xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, thịnh vượng và an ninh.

Hội nghị đã thống nhất cao trong việc tăng cường hơn nữa các cơ chế hợp tác quốc phòng và quân sự hiện có, thông qua việc đưa ra các sáng kiến thiết thực và hiệu quả, đối thoại chiến lược sâu rộng và tập trung hơn, mở rộng các chương trình trao đổi chuyên môn và xây dựng năng lực; nỗ lực tăng cường khả năng tự cường an ninh mạng khu vực và thúc đẩy các cơ chế hòa bình bền vững để giải quyết xung đột và ngăn ngừa leo thang căng thẳng.

Tuyên bố chung của Hội nghị nêu rõ việc tái khẳng định tầm quan trọng của việc tự kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, đồng thời theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, cùng với đó tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin như bộ quy tắc cho va chạm bất ngờ trên biển, hướng dẫn tương tác máy bay quân sự, hướng dẫn tương tác trên biển, cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ DOC.

Duy trì hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng ASEAN là cơ chế lãnh đạo quân sự hàng đầu và cao nhất trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác thực tâm giữa lực lượng vũ trang các nước ASEAN.

Bàn giao vai trò Chủ tịch ACDFM-23 cho Cộng hòa Philippines. (Ảnh Bộ Quốc phòng cung cấp)

Đại diện lãnh đạo quân đội các nước ASEAN đều bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng khu vực tự cường, an ninh và ổn định thông qua cách tiếp cận toàn diện, hợp tác và chiến lược, tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản được nêu trong Hiến chương ASEAN và Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở khu vực Đông Nam Á, nhằm giải quyết các thách thức an ninh khu vực một cách hiệu quả và hiệu lực, với mục tiêu bảo đảm người dân được sống trong môi trường hòa bình, thịnh vượng và an ninh. Đồng thời, nhất trí cao trong việc đóng góp hơn nữa vào các nỗ lực an ninh và cứu trợ khu vực trên nhiều lĩnh vực một cách chủ động, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh hàng hải, quân y, chống khủng bố và hoạt động gìn giữ hòa bình.