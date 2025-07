Đại tiệc giá sốc 7/7: Deal chỉ từ 7 nghìn đồng – Giảm ngay đến 500 nghìn đồng trong khung giờ vàng

Nhiều sản phẩm phụ kiện công nghệ tại Di Động Việt sale sốc, có mức giá bán tốt.

Nhiều sản phẩm phụ kiện nổi bật có giá giảm hấp dẫn như củ sạc Horizone 5V - 2A giá 7 nghìn đồng; cáp Ugreen USB-A to Type-C 1m giá 77 nghìn đồng; bộ củ cáp sạc Horizone 20W Type C to Type C giá chỉ 77 nghìn đồng… Các dòng phụ kiện khác cũng có giá tốt như sạc nhanh Baseus Gan5 1C 20W giá còn 99 nghìn đồng; pin sạc dự phòng Magnetic Extreme Speed QC/PC 22,5W giá 177 nghìn đồng; pin dự phòng Energizer 20000MAH/3.7V li-polymer giá 359 nghìn đồng; Pin dự phòng Golf G80-C 10000MAH…

Riêng trong khung giờ từ 8h - 12h trong các ngày diễn ra sự kiện, khách hàng có thể mua pin dự phòng Anker Powercore III Sence 10K PD 20W với giá chỉ 299 nghìn đồng; cáp sạc Anker Powerline+ II USB-C to USB-C Cable B2C giá 89 nghìn đồng; pin dự phòng ACEFast PD20W Magsafe 10000MAH M6 giá 399 nghìn đồng; pin sạc dự phòng Innostyle Powergo 10000MAH giá 99 nghìn đồng…

Không chỉ có phụ kiện, nhiều mẫu đồng hồ thông minh, loa - tai nghe bluetooth, vòng đeo tay thông minh từ nhiều thương hiệu như Garmin, Xiaomi, Huawei… cũng có mức giá thấp chưa từng có.

Đơn cử, đồng hồ thông minh Amazfit T-rex 3 giá khuyến mãi 5,69 triệu đồng; đồng hồ Garmin Fenix 8 47mm Amoled giá 24,49 triệu đồng; đồng hồ Huawei GT5 giá từ 3,79 triệu đồng; vòng tay đeo Xiaomi Band 9 Active giá chỉ 470 nghìn đồng… Cùng với đó, các dòng loa - tai nghe bluetooth cũng có mức giá tốt như các dòng loa bluetooth Harman giá từ 3,99 triệu đồng; tai nghe bluetooth thể thao dẫn khí truyền âm Openear Plus giá 259 nghìn đồng…

Thiết bị gia dụng thông minh, chăm sóc cá nhân giá hời