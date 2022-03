Đại tá, NSND Nguyễn Hải: 'Vai công an biến chất khiến tôi dằn vặt nhiều đêm'

NSND Nguyễn Hải lần đầu đóng công an trên màn ảnh.

Tham khảo đời sống thực của nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an

- Vào vai một lãnh đạo công an nhưng lại là nhân vật biến chất, khi nhận đóng chắc chắn ông dự đoán nhân vật sẽ được chú ý?

Từ năm 1996 khi đạo diễn Lê Hùng chọn diễn viên cho 1 vai phản diện mà không tìm được nên đã cho tôi thử, đó là Khánh 'trắng' trong vở kịch Quả báo. Sau đó anh Bùi Bài Bình nhường cho tôi vai Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô. Sau đó tôi cứ trượt dài trên cả sân khấu lẫn truyền hình trong những vai phản diện. Ở đâu có cướp, giết, tham ô, lừa đảo, mưu mô quỷ quái, tóm lại là mặt trái của xã hội là tôi được các đạo diễn trân trọng và yêu quý mời. Nhưng tôi vẫn lo làm sao mỗi vai diễn phải tạo ra sự hấp dẫn, mới lạ.

Trong lực lượng công an nhân dân là một xã hội thu nhỏ, trong đó có người tốt, người xấu, nhưng đa số công an là người tốt. Nhưng công an cũng có một vài cá nhân ở các cấp độ, bậc hàm khác nhau, Tướng có, Tá có, lính có đã vi phạm những quy định của pháp luật và ngành công an nhân dân làm con người ta không giữ vững được phẩm chất công an nhân dân, tư tưởng chính trị, lập trường không vững vàng. Lúc đó họ trở thành một con người ham muốn, không làm chủ được mình. Trong mỗi con người chúng ta đều có hai mặt, tốt và xấu. Khi cái xấu đè cái tốt thì họ sẽ trở thành con người biến chất và không đồng điệu với xã hội, nói đúng hơn là công an đánh mất mình.