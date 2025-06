Đại tá Nguyễn Đức Long làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Long là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với một cán bộ dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và năng lực chỉ huy xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Đức Long, tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: CACC

Đón nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Đức Long bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.

Đại tá Long khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng công an Thủ đô, sát cánh cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.