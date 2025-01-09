Đại tá Kiều Thanh Thúy hé lộ điều mấu chốt làm nên kỳ tích Mưa đỏ

Chia sẻ Dân Việt, Giám đốc sản xuất - Đại tá Kiều Thanh Thúy không giấu được xúc động khi Mưa đỏ chính thức ra rạp và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Theo nhận định của chị, để hoàn thành một bộ phim chiến tranh với quy mô lớn là hành trình đầy thử thách, trong đó gian nan nhất chính là khâu sản xuất nhưng tinh thần kỷ luật cùng quyết tâm không “buông súng” của tinh thần người lính, đã khiến cho Mưa đỏ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Đại tá Kiều Thanh Thúy (thứ 2 từ trái sang) trong sự kiện ra mắt Mưa đỏ. Ảnh: NSX

Hiện tại, Mưa đỏ đã mang về thành công vang dội với hơn 300 tỷ đồng doanh thu. Nhìn lại quá trình làm ra tác phẩm, chị nghĩ chìa khóa thành công của bộ phim nằm ở đâu?

- Cảm ơn bạn, tôi nghĩ nếu không có tính kỷ luật, chúng tôi rất khó để thực hiện bộ phim có đề tài chiến tranh quy mô lớn đến vậy. Ê-kíp phim rất đông và chúng tôi luôn hướng đến tinh thần làm việc chuẩn mực và nghiêm túc.

Trong phim có rất nhiều cảnh cháy nổ thì ở trong hậu trường, có những quy định về bảo đảm, gìn giữ sử dụng vũ khí – khí tài và vật liệu nổ. Đây là quy định hết sức chặt chẽ đến từng chi tiết để chúng tôi có thể bảo quản, cung cấp, phối hợp trong quá trình sử dụng cho cảnh quay.