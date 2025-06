Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cảm ơn kiều bào đã luôn đồng hành, chia sẻ

Cho đến nay, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và tình hình an ninh tại Israel đã tạm thời ổn định trở lại, Đại sứ quán Việt Nam vui mừng thông báo rằng bà con ta đều an toàn tuyệt đối, không ghi nhận thông tin tiêu cực về tình hình sức khỏe. Một số nhà cửa của bà con có bị ảnh hưởng, hư hại do chiến sự, song tất cả đều may mắn còn được bình an, đó là điều vô giá trong hoàn cảnh chiến tranh.

Trong giai đoạn tới, Đại sứ quán mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, trở lại công việc, học tập trong điều kiện bình thường mới.