Đại sứ quán Việt Nam ra khuyến cáo với công dân khi đi du lịch Hy Lạp

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, giới chức Hy Lạp cho biết có một người đàn ông và một phụ nữ đã tử vong tại bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos thuộc quần đảo Cyclades ở Hy Lạp. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được xác định là người Việt Nam. Họ được đưa đến trung tâm y tế địa phương nhưng không qua khỏi.

Đại diện cảnh sát biển cho hay, cả hai là du khách trên một tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống biển và có vẻ người đàn ông đã cố gắng lao xuống cứu nhưng bị nước cuốn đi.

Sự việc xảy ra giữa lúc gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng nghìn du khách. Cơ quan phòng vệ dân sự Hy Lạp nói rằng gió giật có thể đạt tốc độ tới 88 km/h.