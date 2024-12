Đại sứ quán Iran tại Syria bị các tay súng đột nhập, ông Assad tới tị nạn ở Nga

Truyền thông Iran cho biết, đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus, Syria, hôm 8/12 đã bị nhiều tay súng nổi dậy đột nhập. “Đại sứ quán Iran ở Damascus, cùng một số cửa hàng nằm gần đó, đã bị đột nhập bởi nhiều nhóm vũ trang khác nhau thuộc lực lượng hiện kiểm soát Syria”, thông tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết. Khung cảnh bên ngoài Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria hôm 8/12. Ảnh: Al Alarabyia Đoạn video được trang tin Al Alarabyia chia sẻ sau đó cho thấy, những kẻ đột nhập đang lục tung đồ đạc và tài liệu bên trong tòa sứ quán, cũng như phá hỏng nhiều cửa sổ tại đó. Đại sứ quán Iran tại Syria không phải là cơ quan ngoại giao duy nhất bị các nhóm vũ trang đột nhập trong ngày 8/12. Theo lời Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani, một số tay súng “đã tiến vào khu nhà của đại sứ nước này ở Syria, và lấy đi 3 chiếc ô tô”. Rất may, ngài đại sứ và các nhân viên an ninh đều an toàn. “Đại sứ Italia ở Syria, cùng với các nhân viên an ninh bên trong đại sứ quán, đã được đưa tới nơi an toàn hơn”, ông Tajani nói với Al Alarabyia. Ở một diễn biến khác, trang TASS của Nga dẫn nguồn tin giấu tên từ Điện Kremlin cho biết cựu lãnh đạo Syria Bashar al-Assad và gia đình ông này đang có mặt tại thủ đô Moscow, Nga. “Ông Bashar al-Assad đã đến Moscow. Nga đã cấp quy chế tị nạn cho ông ấy và gia đình vì nhiều lý do nhân đạo”, nguồn tin giấu tên nói.