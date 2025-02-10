Đại sứ Phạm Phạm Thái Như Mai nhận Huân chương Hữu nghị Dostyk do Nhà nước Kazakhstan trao tặng.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Thái Như Mai gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và chính phủ Kazakhstan về sự quan tâm và tình cảm nồng ấm dành cho Việt Nam. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng với Kazakhstan trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi.

Bày tỏ cảm xúc khi nhận huân chương cao quý, Đại sứ nhấn mạnh Huân chương hữu nghị Dostyk hạng Nhì không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và lòng tin bền chặt giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, Đại sứ cũng cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Bộ Ngoại giao Kazakhstan để có một nhiệm kỳ công tác thành công.