|Đại sứ Phạm Phạm Thái Như Mai nhận Huân chương Hữu nghị Dostyk do Nhà nước Kazakhstan trao tặng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Alibek Bakayev cho biết Huân chương hữu nghị Dostyk hạng Nhì do Tổng thống Kazakhstan ký sắc lệnh ban hành là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ Phạm Thái Như Mai vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan.
Thứ trưởng Alibek Bakayev đánh giá cao sự phát triển năng động trong quan hệ Việt Nam-Kazakhstan, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev vào tháng 8/2023 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, đã tạo ra xung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương và đa phương. Năm 2025, Việt Nam và Kazakhstan đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, qua đó mở ra triển vọng hợp tác toàn diện.
|Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Bộ Ngoại giao Kazakhstan để có một nhiệm kỳ công tác thành công.
Về phần mình, Đại sứ Phạm Thái Như Mai gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và chính phủ Kazakhstan về sự quan tâm và tình cảm nồng ấm dành cho Việt Nam. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng với Kazakhstan trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi.
Bày tỏ cảm xúc khi nhận huân chương cao quý, Đại sứ nhấn mạnh Huân chương hữu nghị Dostyk hạng Nhì không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và lòng tin bền chặt giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, Đại sứ cũng cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Bộ Ngoại giao Kazakhstan để có một nhiệm kỳ công tác thành công.
Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Kazakhstan đã có những bước phát triển ý nghĩa. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1 tỷ USD, tiến tới mục tiêu 5 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam đứng top 3 điểm đến yêu thích của người dân Kazkhstan với hàng trăm ngàn khách du lịch mỗi năm.
Nhiều dự án hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực giao thông vận tải, tài chính, khai thác dầu khí... đang được triển khai. Giao lưu nhân dân tích cực với nhiều địa phương kết nghĩa, số lượng học sinh, sinh viên tăng.
|Đại sứ Phạm Phạm Thái Như Mai và Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Alibek Bakayev.