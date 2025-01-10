Đại sứ Nam Phi tại Pháp được phát hiện tử vong trong khách sạn

CNN dẫn thông tin từ các công tố viên Paris cho biết ông đã "bày tỏ ý định tự tử" trong tin nhắn gửi vào đêm trước khi qua đời.

Vợ ông Nkosinathi Emmanuel Mthethwa báo cáo chồng mất tích hôm 29/9. Lần cuối nhìn thấy ông là trước 4h30 chiều, khi ông "dự kiến ​​tham dự một bữa tiệc cocktail”.

Công tố viên Laure Beccuau cho biết người vợ "nhận được tin nhắn từ chồng ngay sau 9h30 tối, trong đó ông ấy đã xin lỗi và bày tỏ ý định tự tử”.

Ông Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Nhà ngoại giao 58 tuổi này đã đặt phòng trên tầng 22 của khách sạn Hyatt khoảng 10 ngày trước đó, và nhận phòng lúc 4h30 chiều 29/9.

Vào lúc 11h30 sáng 30/9, nhân viên bảo vệ phát hiện thi thể của ông Mthethwa ở sân bên dưới.

Công tố viên Beccuau cho biết nhân viên khách sạn nhận thấy “cơ chế an toàn của cửa sổ bị phá mở”.

Các nhà điều tra không phát hiện dấu hiệu vật lộn hay dấu vết liên quan đến thuốc men hoặc ma túy tại hiện trường. Công tố viên cho biết, mặc dù cái chết của ông Mthethwa có vẻ là một vụ tự tử, nhưng cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành điều tra nhằm "thu thập bất kỳ bằng chứng nào hữu ích để làm rõ sự việc".

Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận cái chết của ông Mthethwa "với nỗi buồn và sự tiếc thương sâu sắc", đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới gia đình đại sứ.

"Sự ra đi của ông không chỉ là một mất mát quốc gia mà còn là nỗi đau trong cộng đồng ngoại giao quốc tế", Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Ronald Lamola phát biểu.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ca ngợi ông Mthethwa là một nhà ngoại giao tận tụy, người đã “phục vụ đất nước ở nhiều cương vị khác nhau trong suốt cuộc đời.”

Ông Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm Đại sứ Nam Phi tại Pháp vào năm 2023. Trước đó, ông từng là thành viên Quốc hội Nam Phi và là Bộ trưởng thể thao, nghệ thuật và văn hóa.