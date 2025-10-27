Đại sứ Đỗ Minh Hùng: Chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm nâng tầm quan hệ Việt Nam-Anh trong giai đoạn mới

|Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm chính thức Anh. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm chính thức Anh, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng đã trả lời Báo Thế giới và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm cũng như những dấu ấn nổi bật của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh.
Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm chính thức Anh sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 15 năm Đối tác chiến lược (2010 – 2025)? Trong chuyến thăm, dự kiến Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sẽ có những hoạt động điểm nhấn gì?
Từ ngày 28-30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Anh sau 12 năm, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2025).
Chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thông qua khuôn khổ Đối tác chiến lược những năm vừa qua phát triển hết sức tốt đẹp.
Về chính trị ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.
Về kinh tế, trao đổi thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực từ 18-20% hàng năm trong nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác hàng đầu về thương mại của Anh ở khu vực Đông Nam Á. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.
Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để hai bên trao đổi, thống nhất về định hướng đẩy mạnh, nâng tầm quan hệ lên một tầm cao mới trong giai đoạn tới, gia tăng tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới là thế mạnh của Anh và phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam như tài chính, công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, năng lượng xanh, phát triển bền vững.
Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao uy tín, vị thế đối ngoại của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến với Lãnh đạo Quốc hội để trao đổi, thống nhất các biện pháp đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kinh tế cấp cao với nhiều doanh nghiệp lớn của Anh để tăng cường hợp tác về tài chính – ngân hàng, năng lượng, khoa học – công nghệ và phát triển xanh.
Tại Đại học Oxford là trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu của Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng về tầm nhìn cho khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Anh và công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư cũng sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh, là một trong những hoạt động đầu tiên của chuyến thăm, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với cộng đồng người Việt Nam tại Anh.
Về kết quả của chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký kết và thông qua nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế – thương mại, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
Nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai nước cũng sẽ được ký kết, mở ra cơ hội to lớn về đào tạo, nghiên cứu, tài chính – ngân hàng và y tế – những lĩnh vực thế mạnh của Anh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đẩy mạnh toàn diện quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên tầm cao mới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và nâng cao uy tín, vị thế đối ngoại của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
Đâu là những lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, thưa Đại sứ? Đại sứ kỳ vọng thế nào về động lực của chuyến thăm đối với quan hệ song phương trong tương lai?
Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh hiện nay đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, với nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác song phương và cũng như phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.
Về chính trị - ngoại giao, hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại (JETCO).
Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hai bên duy trì Tham vấn chính sách quốc phòng, Đối thoại di cư, tập trung vào hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình, phòng chống tội phạm có tổ chức, an ninh mạng và di cư bất hợp pháp.
Gần đây, Kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn 2024-2026 đang được triển khai hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chính trị, ngoại giao, kinh tế, tăng trưởng bền vững, khoa học-công nghệ, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.
Về kinh tế-thương mại, Hiệp định Thương mại tự do song phương (UKVFTA) triển khai từ năm 2021 đã giúp kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, đạt mức kỷ lục 8,4 tỷ USD năm 2024 (tăng 18% so với năm 2023). Hai bên đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian tới. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Anh ở Đông Nam Á.
Về đầu tư, tính đến năm 2024, Anh có 587 dự án đầu tư với tổng vốn gần 4,46 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ thông tin, sản xuất, năng lượng tái tạo và các ngành dịch vụ như giáo dục, y tế, vận tải, và bất động sản. Đây là các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Hợp tác giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Anh cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước với nhiều bước tiến quan trọng trong những năm gần đây. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục từ năm 2019, với sự phối hợp mạnh mẽ giữa các trường đại học hàng đầu của Anh và Việt Nam trong liên kết đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Anh cũng tích cực hỗ trợ nâng cao năng lực đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam và mở rộng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Anh.
Như tôi đã nêu ở trên, chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là việc đẩy mạnh, nâng tầm quan hệ lên một tầm cao mới trong giai đoạn tới.
Tiềm năng hợp tác giữa hai nước được đánh giá còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh và phù hợp các mục tiêu phát triển của ta là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hợp tác tài chính - ngân hàng, nhất là dự án Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, năng lượng bền vững, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học. Hai bên nhất trí các lĩnh vực hợp tác trên sẽ là những động lực mới cho quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Trong những năm qua, Anh luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của du học sinh Việt Nam. Thời gian tới, hai nước cần làm gì để thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo trong những lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế, bán dẫn… đồng thời tăng cường gắn kết hữu nghị thông qua những vị sứ giả trẻ chính là những du học sinh Việt Nam từng học tại Anh?
Trong những năm qua, Anh luôn là một điểm đến ưu tiên hấp dẫn của du học sinh Việt Nam, với khoảng 15.000 học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học của Anh.
Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Anh đã và đang là điểm sáng trong quan hệ Đối tác chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những thách thức và yêu cầu của kỷ nguyên công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu.
Những lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế và công nghiệp bán dẫn giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước. Việt Nam coi trọng đổi mới sáng tạo, công nghệ cao là một động lực phát triển mới, chú trọng phát triển các ngành công nghệ mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, chuyển đổi năng lượng, tài chính trong khi Anh là trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu, sở hữu hệ sinh thái công nghệ và thị trường tài chính phát triển.
Để thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo trong các lĩnh vực này, hai bên cần mở rộng các chương trình trao đổi học thuật, phát triển các dự án nghiên cứu liên ngành và tổ chức hội thảo chuyên sâu nhằm chia sẻ tri thức và kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên và chuyên gia giữa các trường và tổ chức giáo dục.
Vai trò của du học sinh Việt Nam tại Anh rất quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Cộng đồng học sinh, sinh viên này cũng chính là những sứ giả văn hóa, cầu nối truyền cảm hứng và quảng bá truyền thống văn hóa, hình ảnh đất nước.
Việc xây dựng, phát triển mạng lưới sinh viên Việt Nam tại Anh, tổ chức các hoạt động cộng đồng và phát triển kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp phát huy vai trò này, đồng thời tạo điều kiện cho họ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong tương lai.
