Đại sứ Đỗ Minh Hùng: Chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm nâng tầm quan hệ Việt Nam-Anh trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm chính thức Anh. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm chính thức Anh, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng đã trả lời Báo Thế giới và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm cũng như những dấu ấn nổi bật của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh.

Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm chính thức Anh sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 15 năm Đối tác chiến lược (2010 – 2025)? Trong chuyến thăm, dự kiến Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sẽ có những hoạt động điểm nhấn gì?

Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng.

Từ ngày 28-30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Anh sau 12 năm, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2025).

Chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thông qua khuôn khổ Đối tác chiến lược những năm vừa qua phát triển hết sức tốt đẹp.

Về chính trị ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Về kinh tế, trao đổi thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực từ 18-20% hàng năm trong nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác hàng đầu về thương mại của Anh ở khu vực Đông Nam Á. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để hai bên trao đổi, thống nhất về định hướng đẩy mạnh, nâng tầm quan hệ lên một tầm cao mới trong giai đoạn tới, gia tăng tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới là thế mạnh của Anh và phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam như tài chính, công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, năng lượng xanh, phát triển bền vững.