Đại sứ Cuba cảm ơn sự ủng hộ lâu dài và nhất quán của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết, phiên thảo luận và bỏ phiếu về nghị quyết sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/10 tại trụ sở LHQ ở New York. Đây là lần thứ 34 kể từ năm 1992, Cuba đệ trình nghị quyết này lên Đại hội đồng LHQ, và trong nhiều năm qua, dự thảo đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Năm 2024, nghị quyết tương tự đã được thông qua với 187 phiếu thuận và 2 phiếu chống.

Đại sứ tin tưởng, cuộc bỏ phiếu năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đa số các quốc gia thành viên, đồng thời nêu rõ, bản nghị quyết kêu gọi các quốc gia tuân thủ Hiến chương LHQ và nguyên tắc tự do thương mại quốc tế.

Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, các biện pháp hạn chế kinh tế và tài chính kéo dài nhiều thập kỷ qua đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống kinh tế - xã hội của Cuba, trong đó có các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và công nghệ sinh học. Riêng giai đoạn từ tháng 2/2024-2/2025, Cuba ước tính thiệt hại hơn 7 tỷ USD.