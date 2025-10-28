Đại sứ Cuba cảm ơn sự ủng hộ lâu dài và nhất quán của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế

|Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Đỗ Quyên)
Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết, phiên thảo luận và bỏ phiếu về nghị quyết sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/10 tại trụ sở LHQ ở New York. Đây là lần thứ 34 kể từ năm 1992, Cuba đệ trình nghị quyết này lên Đại hội đồng LHQ, và trong nhiều năm qua, dự thảo đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Năm 2024, nghị quyết tương tự đã được thông qua với 187 phiếu thuận và 2 phiếu chống.
Đại sứ tin tưởng, cuộc bỏ phiếu năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đa số các quốc gia thành viên, đồng thời nêu rõ, bản nghị quyết kêu gọi các quốc gia tuân thủ Hiến chương LHQ và nguyên tắc tự do thương mại quốc tế.
Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, các biện pháp hạn chế kinh tế và tài chính kéo dài nhiều thập kỷ qua đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống kinh tế - xã hội của Cuba, trong đó có các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và công nghệ sinh học. Riêng giai đoạn từ tháng 2/2024-2/2025, Cuba ước tính thiệt hại hơn 7 tỷ USD.
Tuy nhiên, Đại sứ khẳng định, bất chấp những khó khăn đó, Cuba vẫn nỗ lực duy trì ổn định xã hội, phát triển các lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế và tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế.
|Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Đỗ Quyên)
Tại buổi họp báo, Đại sứ Fuentes cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ lâu dài và nhất quán của Việt Nam đối với Cuba tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có việc Việt Nam thường xuyên ủng hộ các nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận, cũng như hỗ trợ nhân đạo và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như các quốc gia yêu chuộng hòa bình và công lý, đã luôn đồng hành và ủng hộ Cuba”, nhà ngoại giao Cuba nhấn mạnh.
|Ngày 13/8 vừa qua, đã diễn ra Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).
Sau hơn 3 ngày kêu gọi, tính đến chiều ngày 16/8, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, với số tiền ủng hộ được hơn 250 tỷ đồng, vượt qua con số mục tiêu ủng hộ gấp hơn 3 lần.
Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển”.