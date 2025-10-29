Đại sứ Canada gửi 3 thông điệp an toàn trên không gian mạng tới thanh niên Việt Nam

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. (Ảnh: Thu Trang)

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề lễ khởi động chương trình ThinkB4UClick do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel gửi thông điệp đến thanh niên nhằm phát huy vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong công tác phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Đại sứ đánh giá thế nào về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực số cho thanh niên để họ có thể bảo vệ chính mình trong thời đại công nghệ hiện nay?

Tôi cho rằng việc thanh thiếu niên sử dụng không gian mạng đúng cách là vô cùng quan trọng. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, bởi trong bối cảnh hiện nay, không gian mạng và trực tuyến đang trở thành một môi trường phức tạp và đầy thách thức, nơi có thông tin sai lệch, lừa đảo, "bắt cóc trực tuyến" và tiềm ẩn nhiều rủi ro bị mua bán người.

Do đó, việc thanh thiếu niên ngày nay có thể định hướng trong môi trường mạng, có tư duy phản biện, phát hiện các dấu hiệu rủi ro và hành động phù hợp là cần thiết.