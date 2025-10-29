Đại sứ Canada gửi 3 thông điệp an toàn trên không gian mạng tới thanh niên Việt Nam

|Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. (Ảnh: Thu Trang)
Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề lễ khởi động chương trình ThinkB4UClick do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel gửi thông điệp đến thanh niên nhằm phát huy vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong công tác phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.
Đại sứ đánh giá thế nào về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực số cho thanh niên để họ có thể bảo vệ chính mình trong thời đại công nghệ hiện nay?
Tôi cho rằng việc thanh thiếu niên sử dụng không gian mạng đúng cách là vô cùng quan trọng. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, bởi trong bối cảnh hiện nay, không gian mạng và trực tuyến đang trở thành một môi trường phức tạp và đầy thách thức, nơi có thông tin sai lệch, lừa đảo, "bắt cóc trực tuyến" và tiềm ẩn nhiều rủi ro bị mua bán người.
Do đó, việc thanh thiếu niên ngày nay có thể định hướng trong môi trường mạng, có tư duy phản biện, phát hiện các dấu hiệu rủi ro và hành động phù hợp là cần thiết.
Tại sao Đại sứ quán Canada lại lựa chọn hợp tác, đồng hành với IOM trong sáng kiến ThinkB4UClick để nâng cao tư duy phản biện và tăng cường khả năng ứng phó trên không gian mạng dành cho thanh niên?
Canada rất hân hạnh được hợp tác với IOM tại Việt Nam trong sáng kiến đặc biệt này. Đây là một cơ hội đào tạo năng lực số, xây dựng khả năng phòng ngừa cho thanh thiếu niên, giúp các em tự bảo vệ mình khỏi lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hoặc các hình thức lạm dụng khác xảy ra trong môi trường số.
Sự hỗ trợ của Canada dành cho sáng kiến ThinkB4UClick thể hiện niềm tin của chúng tôi vào vai trò tiên phong của thanh niên trong công tác phòng ngừa lừa đảo trên không gian số. Thông qua chương trình này, các bạn trẻ không chỉ học cách nhận biết và ứng phó với rủi ro trực tuyến, mà còn trở thành những người kiến tạo thay đổi số, dùng tiếng nói và sự sáng tạo của mình để thúc đẩy di cư an toàn và xây dựng một cộng đồng mạng lành mạnh hơn.
Nhân dịp này, Đại sứ mong muốn gửi thông điệp gì đến những người trẻ tuổi để giúp họ nhận thức rõ hơn về sự an toàn trực tuyến của mình?
Tôi có ba thông điệp muốn gửi đến thanh thiếu niên Việt Nam:
Thứ nhất, hãy tỉnh táo và cẩn trọng. Không phải mọi thứ bạn thấy trên không gian mạng đều là sự thật. Có rất nhiều thông tin sai lệch, cạm bẫy và lừa đảo trực tuyến. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nhấp chuột, đánh giá xem thông tin này có đáng tin cậy không, nguồn gốc của nó ở đâu và hãy sử dụng tư duy phản biện để phân tích mọi thông tin trên không gian mạng.
Thứ hai, hãy tự bảo vệ bản thân và những người khác. Sự hiện diện của bạn trên không gian mạng là vô cùng quan trọng. Đừng để những thông tin số của mình bị lợi dụng. Hãy cẩn thận lưu ý bảo vệ thông tin cá nhân bởi chúng rất dễ bị khai thác và sử dụng sai mục đích bởi kẻ xấu. Ngoài ra, hãy bảo vệ quyền riêng tư và phẩm giá của người khác. Đừng chia sẻ thông tin của bất kỳ ai nếu chưa được cho phép. Điều quan trọng là phải bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình và mọi người xung quanh.
Thứ ba, hãy sử dụng tiếng nói của bạn trên mạng vì những điều tốt đẹp. Bạn có thể trở thành một người có ảnh hưởng tích cực, bạn có thể giúp đỡ cộng đồng, bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực, bạn có thể mang lại niềm hy vọng cho tương lai và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì vậy, tôi mong các bạn hãy cùng hành động tận dụng không gian mạng để phát huy năng lực của bản thân, góp phần xây dựng một hệ sinh thái số bảo vệ phẩm giá, quyền lợi và cơ hội cho tất cả mọi người.
Việt Nam vừa đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đại sứ có thể chia sẻ cảm nhận của mình về sự kiện này?
Đối phó với tội phạm mạng đòi hỏi sự hợp tác quốc tế, nỗ lực chung của cả thế giới và Việt Nam đã kết nối được nỗ lực chung này khi đăng cai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Đây là một trụ cột rất quan trọng trong không gian quốc tế nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Đối với Canada cũng tất cả các đối tác tham gia Công ước này, một trong những ưu tiên của chúng tôi là giải quyết tội phạm mạng - vấn nạn nhức nhối ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội và những người dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.
Đây không chỉ là vấn đề của quốc tế hay quốc gia mà còn liên quan đến quyền của mỗi con người. Quyền và phẩm giá của con người đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi tội phạm mạng: người bị mua bán, người thì bị lừa đảo... Và thường nạn nhân lại chính là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên, trẻ em, người già, người khuyết tật và những người không có đủ kỹ năng số để có thể tự bảo vệ mình.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạngdo Việt Nam đăng cai tổ chức mang lại sự hợp tác quốc tế vô cùng hữu ích trong việc trấn áp tội phạm mạng, để mọi người không còn bị lừa đảo, bắt nạt trên mạng, thông tin sai lệch và bị lợi dụng trực tuyến.
|“Năng lực số không còn là một đặc quyền, đó là tấm khiên bảo vệ. Khi hơn 50% các vụ mua bán người hiện nay diễn ra trên không gian mạng, việc cung cấp cho các bạn thanh niên kỹ năng 'nghĩ trước khi nhấp chuột' sẽ tạo nên ranh giới giữa an toàn và bóc lột". (Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel)
|Các đại biểu và thanh niên hưởng ứng sáng kiến ThinkB4UClick. (Nguồn: IOM)