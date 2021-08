Đại sứ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế hơn 500.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Dũng và Ngài Đại sứ Wojciech Gerwel tại buổi trao tặng hơn 500.000 liều vaccine COVID-19 của Chính phủ Ba Lan cho Bộ Y tế Việt NamẢnh: Trần Minh

Trước đó, ngày 17/8, Chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam hơn 501.000 liều vắc xin Astra Zeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu đôla Mỹ (USD). Ba Lan cũng sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trị giá khoảng 4 triệu USD sẽ được phía Ba Lan chuyển sang Việt Nam trong đầu tháng 9. Đây là kết quả đàm phán của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của hai nước, nỗ lực vận động của đại sứ quán hai nước, cũng như sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam...

