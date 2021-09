Đại sứ Australia tại ASEAN: Canberra kiên định với cam kết về vai trò trung tâm của ASEAN

Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố sự ra đời của quan hệ đối tác an ninh tăng cường AUKUS. (Nguồn: news.com.au)

Ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Ngày 21/9, Đại sứ Australia tại ASEAN Will Nankervis tuyên bố, với tư cách là đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN, Australia luôn cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ một khu vực thịnh vượng, bao trùm và cởi mở trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đại sứ Nankervis nhấn mạnh: "Cam kết của chúng tôi đối với vai trò trung tâm của ASEAN vẫn kiên định hơn bao giờ hết sau thông báo về việc thành lập quan hệ đối tác an ninh tăng cường giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) - thỏa thuận cho phép chúng tôi chia sẻ công nghệ và năng lực tốt hơn. Đây không phải là một hiệp ước hay liên minh quốc phòng".

Trong một môi trường chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, việc Australia tham gia AUKUS sẽ giúp tăng cường khả năng hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm hỗ trợ sự ổn định và an ninh khu vực, phù hợp với khuôn khổ dựa trên những luật lệ xây dựng sự thịnh vượng chung.

Đại sứ Nankervis nêu rõ: "Thỏa thuận mới này không làm thay đổi cam kết của Australia đối với ASEAN cũng như những hỗ trợ liên tục của chúng tôi đối với cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy một khu vực hòa bình, an ninh trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm, đồng thời bổ sung và củng cố cấu trúc hiện có do ASEAN dẫn dắt".