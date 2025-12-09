Đại sứ Anh tại Mỹ mất chức vì lộ quan hệ với tỷ phú tai tiếng

Khi thông báo về việc ông Mandelson thôi vị trí đại sứ, Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố rằng những email được công bố cho thấy mối quan hệ giữa ông Mandelson và Epstein rất rộng và sâu sắc, khác rất nhiều so với những gì đã được biết vào thời điểm bổ nhiệm đại sứ.

Epstein đã nhận tội danh mại dâm và thụ án 13 tháng tù, nhưng những email mà Bloomberg đăng tải cho thấy ông Mandelson vẫn tiếp tục ủng hộ Epstein sau khi có bản án. Ông đã khuyên Epstein nên phản công dựa trên các kế sách trong "Binh pháp Tôn Tử".

Trong thư gửi các nhân viên đại sứ quán sau khi bị sa thải, ông Mandelson mô tả vai trò đại sứ của mình là "đặc ân của cuộc đời tôi", BBC đưa tin.

"Những tình huống xung quanh thông báo hôm nay là điều mà tôi vô cùng hối tiếc. Tôi vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ về mối quan hệ của mình với Epstein 20 năm trước và hoàn cảnh của các nạn nhân của ông ta", BBC dẫn nội dung thư cho biết.

Ông nói rằng ông "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc chấp nhận quyết định của Thủ tướng Starmer.

Vụ bê bối gây ra một cơn đau đầu chính trị nghiêm trọng nữa cho Thủ tướng Starmer, khiến ông vấp phải những câu hỏi về khả năng phán đoán khi bổ nhiệm ông Mandelson dù tình bạn với Epstein đã được biết đến rộng rãi.