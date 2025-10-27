Đại sứ Anh: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng cho hai nước hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp thăm chính thức Anh. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10.

Nhân dịp này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Đại sứ có thể chia sẻ về một số dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác gần đây giữa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và giáo dục?

Năm nay chúng ta đang kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Anh (2010-2025). Điều này có nghĩa là, trong 15 năm qua, chúng ta đã không ngừng làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tôi thực sự vui mừng và ấn tượng với những tiến triển đạt được trong thương mại, giáo dục, tài chính, hợp tác an ninh và khí hậu. Trên tất cả những lĩnh vực này, Việt Nam và Anh đang hợp tác ngày càng chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Điều khiến tôi ấn tượng nhất có lẽ là tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại song phương và đầu tư. Trong vòng một thập kỷ qua, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gần gấp ba, hiện đạt hơn 9 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Anh)

Điều này thể hiện cam kết đầu tư thực chất từ cả hai phía trong việc xây dựng mối quan hệ. Giờ đây, chúng ta đã có một hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Với sự ủng hộ của Việt Nam, Anh đã gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào năm 2024. Đây là nền tảng giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của hai bên hưởng lợi từ thương mại gia tăng. Tôi cho rằng, đây là bước phát triển mang tính nền tảng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.