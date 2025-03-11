Đại nội Huế ngập sâu lần thứ 3 trong hơn một tuần

Trong hơn một tuần qua, TP Huế phải hứng chịu 3 đợt lũ lớn liên tiếp. Trong đó, nhiều công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại Nội Huế cũng ngập trong nước, phải dừng đón du khách tham quan.

Từ ngày 2 và ngày 3-11 đã có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa vùng đồi, núi có lượng mưa phổ biến từ 400-600 mm có nơi cao hơn, Đỉnh Bạch Mã 1162 mm, Khe Tre 721 mm; vùng đồng bằng từ 150-300 mm. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG