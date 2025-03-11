Đại nội Huế ngập sâu lần thứ 3 trong hơn một tuần

Trong hơn một tuần qua, TP Huế phải hứng chịu 3 trận lũ liên tiếp, trong đó nhiều khu vực di sản như Đại Nội Huế cũng bị ngập trong nước lũ.
Trong hơn một tuần qua, TP Huế phải hứng chịu 3 đợt lũ lớn liên tiếp. Trong đó, nhiều công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế như Đại Nội Huế cũng ngập trong nước, phải dừng đón du khách tham quan.
Từ ngày 2 và ngày 3-11 đã có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa vùng đồi, núi có lượng mưa phổ biến từ 400-600 mm có nơi cao hơn, Đỉnh Bạch Mã 1162 mm, Khe Tre 721 mm; vùng đồng bằng từ 150-300 mm. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
Mưa tập trung ở vùng đồi núi thuộc lưu vực hồ Bình Điền, hồ Tả Trạch, sau đó mở rộng ra toàn TP Huế, lượng nước đổ về các sông lớn, kết hợp nước dâng, sóng lớn, gió mạnh ở vùng cửa sông Hương (tại Thuận An có gió cấp 6, giật cấp 8), mực nước các sông dâng cao. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ vượt mức báo động 3. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, lũ trên sông Hương (tại trạm Kim Long) đạt 4,11 m (vượt báo động 3 là 0,61 m). Sông Bồ đạt 5,15 m (vượt báo động 3 là 0,63m). Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
Nước lũ khiến nhiều khu vực đô thị, nông thôn ở TP Huế ngập sâu trong nước, giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Bắc TP Huế ngập sâu trong nước, không thể phân biệt đâu là đường đâu là công viên hai bờ sông Hương. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
