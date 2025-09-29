Đại Nghĩa gặp sự cố

Theo thông tin từ Sân khấu kịch Idecaf, Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở Hồn ai nấy giữ. Đây cũng là buổi công diễn của vở kịch này. Sự cố khiến nam diễn viên đau đớn, không hoàn thành được buổi diễn trong tối 28/9.

"Diễn viên Đại Nghĩa trật khớp vai và rất đau đớn. Anh khó có thể diễn tiếp và nếu diễn tiếp cũng không thể đảm bảo chất lượng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả", diễn viên Đình Toàn - bạn diễn của Đại Nghĩa thông báo.