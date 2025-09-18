Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ 'trên trời'

Một nữ khách hàng tại Mỹ bức xúc cho rằng đại lý Mercedes-Benz đã làm sai trong lần bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến việc chiếc SUV của cô hỏng động cơ nặng và phải nhận báo giá thay mới gần 40.000 USD – số tiền tương đương một chiếc xe mới.

Theo kênh WSB-TV, chị Jacquelyn Gamble cho biết đã mang chiếc Mercedes-Benz GLE 350 đời 2021 đến đại lý Mercedes-Benz of Buckhead để thay dầu. Vài tuần sau, xe phát ra tiếng kêu lớn rồi chết máy hoàn toàn.