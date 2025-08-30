THE K-SHOWTIME 2025 được ví như SMTOWN Concert thu nhỏ bởi quy tụ cả dàn sao đình đám của công ty này gồm U-Know Yunho (DBSK), Taeyeon (SNSD), Key (SHINee) và Irene & Seulgi (Red Velvet).

Lần đầu tiên, ba thế hệ Kpop cùng hội tụ trên một sân khấu tại Việt Nam, khuấy động không khí cuối hè bằng những màn trình diễn bùng nổ và kết nối trực tiếp với khán giả Việt. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30/08 tại Vạn Phúc City. Trong ngày 29/8, dàn sao SMTOWN đã dần hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng gặp fan Việt vào ngày mai.

Taeyeon (SNSD), Irene & Seulgi (Red Velvet)

Bộ 3 mỹ nhân Taeyeon (SNSD), Irene & Seulgi (Red Velvet) hạ cánh Tân Sơn Nhất vào lúc đêm muộn ngày 29/8. Trưởng nhóm SNSD xuất hiện với một phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cuốn hút.

Ở độ tuổi U40, Taeyeon vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, là biểu tượng "hack tuổi" của showbiz Hàn Quốc. Với vóc dáng nhỏ bé, Taeyeon như "lọt thỏm" giữa dàn vệ sĩ nhưng vẫn đáng yêu vô cùng với làn da trắng sáng, cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện không ngừng vẫy chào fan.

Fan rộn ràng chào đón Taeyeon, Irene và Seulgi đến TP.HCM vào đêm ngày 27/8

Taeyeon tại sân bay Incheon, khởi hành sang Việt Nam chiều ngày 29/8. Cô lên đồ theo phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cuốn hút.

Seulgi lên đồ đầy cá tính và cuốn hút, bước đi đậm chất "girlcrush" khiến như phát cuồng. Vẻ đẹp hiện đại, cá tính và đầy năng lượng của cô đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong lần xuất hiện này. Cô liên tục nở nụ cười, vẫy tay và cúi chào người hâm mộ một cách nhiệt tình.