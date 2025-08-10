Đại hội Đảng bộ TPHCM sẽ có triển lãm chuyển đổi số, sản phẩm công nghệ

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 8/10, ông Phạm Hồng Sơn – Chánh văn phòng Thành uỷ TPHCM cho biết, ngoài các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội, thành phố sẽ có các hoạt động bổ trợ như tổ chức 3 không gian triển lãm. Trong đó, một không gian gắn với hoạt động chuyển đổi số của địa phương.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM cùng Sở Khoa học và Công nghệ đang tập trung tổ chức không gian trên một cách hiệu quả nhất.