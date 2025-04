Đại học Y Dược TPHCM: Bằng cao đẳng điều dưỡng Yuki quảng cáo làm đẹp là giả

Trước đó, khi có phản ánh bằng cao đẳng điều dưỡng do Trường Đại học Y Dược TPHCM cấp của tài khoản có tên Yuki đăng tải trên mạng xã hội quảng cáo làm đẹp nghi là giả, Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp Phòng y tế quận 3 và Công an phường 5, quận 3 kiểm tra Công ty TNHH Iris Premium HDC (414 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM) do ông T.M.N làm giám đốc.