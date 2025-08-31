Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Sư phạm TPHCM xét tuyển bổ sung nhiều ngành

Trường Đại học Sư phạm TPHCM vừa thông báo dự kiến mở đợt xét tuyển bổ sung 7 ngành. Thời gian nhận hồ sơ đợt bổ sung từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 16/9.

Cụ thể ngành Công nghệ giáo dục xét 20 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Nga 30 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Pháp 30 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Nhật 50 chỉ tiêu, Ngôn ngữ Hàn Quốc 50 chỉ tiêu, Quốc tế học 20 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin 30 chỉ tiêu.