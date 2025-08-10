Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ đào tạo thêm lĩnh vực sức khỏe

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết hiện nay, trường đã đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 16 nhóm ngành thuộc 11 lĩnh vực khác nhau.

Ngoài những ngành thế mạnh truyền thống là kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, gần đây, nhà trường còn mở thêm một lĩnh vực mới là các ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin.

“Bước đầu, nhà trường cũng đã gặt hái được một số thành công là thu hút được các em sinh viên giỏi đến học các ngành thuộc lĩnh vực này”, ông Đức nói.