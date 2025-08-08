Đại học Kinh Bắc bị đình chỉ loạt ngành đào tạo, người trúng tuyển phải chuyển trường

Đoàn Kiểm tra của Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học Kinh Bắc do có hàng loạt vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trường Đại học Kinh Bắc không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế và ngành Luật Kinh tế.