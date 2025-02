Đại học Harvard nói: Trẻ có 3 giai đoạn phát triển trí thông minh trong suốt cuộc đời, đừng bỏ lỡ!

Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Câu trả lời có thể nằm trong một loạt nghiên cứu về sự phát triển não bộ của trẻ em, được thực hiện bởi Giáo sư Richard Weissbourd – nhà khoa học hành vi trẻ em tại Đại học Harvard vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Richard đã sử dụng công nghệ CT và MRI để quan sát sự phát triển não bộ của hàng chục nghìn trẻ em và phát hiện ra rằng trước 10 tuổi, não bộ của trẻ sẽ trải qua ba giai đoạn phát triển vượt bậc.

Ba giai đoạn phát triển này là cơ hội vàng để nâng cao trí thông minh của trẻ, nếu bỏ lỡ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chúng.

Ảnh minh họa

Giai đoạn 1: 0-3 tuổi – Giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ

Khả năng ngôn ngữ tốt giúp trẻ hấp thụ, xử lý và vận dụng kiến thức nhanh hơn, hiểu nội dung học tập tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả học tập và phát triển toàn diện kỹ năng đọc, viết.

Chúng ta đều biết rằng những loài động vật có đầu to thường trông rất đáng yêu, chẳng hạn như mèo con. Tương tự, trẻ sơ sinh 2-3 tuổi cũng có cái đầu to hơn so với cơ thể, tạo cảm giác dễ thương.

Nguyên nhân của điều này rất đơn giản: Khoảng 3 tuổi, trọng lượng não của trẻ đã phát triển đến 90% trọng lượng não của người trưởng thành. Sự gia tăng trọng lượng này đi kèm với sự kết nối mạnh mẽ giữa các khớp thần kinh và sự dày lên của vỏ não, khiến các mạch thần kinh trở nên phức tạp hơn.